За сутки с коронавирусом госпитализировали 270 петербуржцев

В настоящее время в больницах находится 5 871 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 13 декабря. Согласно документу, за сутки с коронавирусом госпитализированы 270 человек, а выписаны 128 человек.

В настоящее время в больницах находится 5 871 человек (свободно 47% инфекционных коек): 601 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 333 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 143 человека, в "Заре" – 412 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 18 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 27 027 человек.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, суточное число госпитализаций остается стабильным. При этом эпидемиологическая ситуация в городе позволила провести обратное перепрофилирование федеральных больниц. Ранее плановую медицинскую помощь вновь стали оказывать пациентам в основном корпусе Госпиталя для ветеранов войн.

Фото: Piter.TV