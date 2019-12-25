Основной корпус Госпиталя ветеранов войн перевели на плановый приём пациентов

Принимать пациентов будут 832 койки.

Основной корпус Госпиталя ветеранов войн на Народной улице вернулся к профильному приему пациентов. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

В стационаре развернули 832 койки для неинфекционных пациентов. Председатель комздрава Дмитрий Лисовец отметил, что Госпиталь — это единственное многопрофильное учреждение в городе, которое оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам, относящимся к льготным категориям. К ним относятся ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники концентрационных лагерей и другие.

Новый корпус медучреждения, который был построен в прошлом году, продолжит принимать больных коронавирусом. Всего на данный момент в Петербурге развернуты 8 149 коронавирусных коек.

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга