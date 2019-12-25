За сутки подтверждено 98 летальных случаев с коронавирусом в России

За время эпидемии коронавируса в России от инфекции скончалось 1723 человека.

За последние сутки в России подтверждено 98 летальных случаев с коронавирусом. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно сведениям от специалистов, наибольшее количество погибших зарегистрировано в Москве. Там от инфекции скончался 51 пациент. На втором месте "антирейтинга" - Подмосковье с 19 жертвами, на третьем - Брянская область (5 погибших). По четыре зараженных коронавирусом скончались в Петербурге, и Ростовской области. По две жертвы зафиксировано в Курской и Омской областях, Мордовии. По одному человеку от COVID-19 погибло в Ленинградской, Оренбургской, Кемеровской, Томской, Тульской областях, а также Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Удмуртии.

Напомним, что за все время распространения коронавируса в России от инфекции скончалось 1723 человека.

В России зафиксировано 10 699 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки в 83 регионах страны.