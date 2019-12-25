Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки коронавирус выявили у 10 699 человек в 83 регионах России.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за прошедшие сутки по состоянию на утро четверга 8 мая в России коронавирус COVID-19 выявлен у 10 699 человек в 83 регионах России. По-прежнему лидирует Москва, там за сутки выявили 5846 случаев инфицирования коронавирусом.
По остальным регионам новые случаи распределены следующим образом:
Московская область - 918
Санкт-Петербург - 375
Нижегородская область - 276
Свердловская область - 155
Краснодарский край - 99
Республика Дагестан - 96
Республика Северная Осетия - 94
Ленинградская область - 91
Тульская область - 90
Республика Башкортостан - 89
Тамбовская область - 85
Республика Татарстан - 83
Кабардино-Балкарская Республика - 81
Волгоградская область - 80
Ростовская область - 80
Рязанская область - 79
Калужская область - 78
Ульяновская область - 76
Саратовская область - 74
Новосибирская область - 73
Брянская область - 72
Курская область - 71
Чувашская Республика - 68
Самарская область - 59
Ивановская область - 58
Орловская область - 58
Ярославская область - 58
Смоленская область - 56
Ставропольский край - 56
Республика Саха (Якутия) - 52
Мурманская область - 50
Липецкая область - 49
Оренбургская область - 49
Владимирская область - 45
Пензенская область - 43
Челябинская область - 42
Республика Ингушетия - 41
Астраханская область - 40
Хабаровский край - 40
Белгородская область - 39
Калининградская область - 38
Республика Мордовия - 37
Ямало-Ненецкий АО - 36
Приморский край - 36
Воронежская область - 35
Кировская область - 32
Ханты-Мансийский АО - 32
Чеченская Республика - 31
Республика Марий Эл - 31
Красноярский край - 31
Псковская область - 27
Республика Калмыкия - 26
Тюменская область - 24
Костромская область - 22
Пермский край - 20
Новгородская область - 19
Республика Бурятия - 19
Архангельская область - 18
Иркутская область - 18
Алтайский край - 16
Тверская область - 15
Карачаево-Черкесская Республика - 15
Республика Хакасия - 15
Омская область - 15
Томская область - 14
Республика Карелия - 13
Вологодская область - 12
Республика Коми - 11
Амурская область - 11
Еврейская АО - 11
Забайкальский край - 8
Магаданская область - 8
Республика Крым - 8
г. Севастополь - 8
Республика Адыгея - 6
Кемеровская область - 6
Курганская область - 4
Камчатский край - 3
Ненецкий АО - 1
Удмуртская Республика - 1
Республика Алтай - 1
Республика Тыва - 1
Таким образом, с начала эпидемии в России зафиксировано 187 859 случая инфицирования во всех субъектах России. Из них выздоровели 26 608 человек, скончались 1 723.
Фото: pixabay.com
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