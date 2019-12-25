Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Всего за сутки в России коронавирус подтвердили у 10 699 человек в 83 регионах.

За сутки коронавирус выявили у 10 699 человек в 83 регионах России.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за прошедшие сутки по состоянию на утро четверга 8 мая в России коронавирус COVID-19 выявлен у 10 699 человек в 83 регионах России. По-прежнему лидирует Москва, там за сутки выявили 5846 случаев инфицирования коронавирусом.

По остальным регионам новые случаи распределены следующим образом:

Московская область - 918

Санкт-Петербург - 375

Нижегородская область - 276

Свердловская область - 155

Краснодарский край - 99

Республика Дагестан - 96

Республика Северная Осетия - 94

Ленинградская область - 91

Тульская область - 90

Республика Башкортостан - 89

Тамбовская область - 85

Республика Татарстан - 83

Кабардино-Балкарская Республика - 81

Волгоградская область - 80

Ростовская область - 80

Рязанская область - 79

Калужская область - 78

Ульяновская область - 76

Саратовская область - 74

Новосибирская область - 73

Брянская область - 72

Курская область - 71

Чувашская Республика - 68

Самарская область - 59

Ивановская область - 58

Орловская область - 58

Ярославская область - 58

Смоленская область - 56

Ставропольский край - 56

Республика Саха (Якутия) - 52

Мурманская область - 50

Липецкая область - 49

Оренбургская область - 49

Владимирская область - 45

Пензенская область - 43

Челябинская область - 42

Республика Ингушетия - 41

Астраханская область - 40

Хабаровский край - 40

Белгородская область - 39

Калининградская область - 38

Республика Мордовия - 37

Ямало-Ненецкий АО - 36

Приморский край - 36

Воронежская область - 35

Кировская область - 32

Ханты-Мансийский АО - 32

Чеченская Республика - 31

Республика Марий Эл - 31

Красноярский край - 31

Псковская область - 27

Республика Калмыкия - 26

Тюменская область - 24

Костромская область - 22

Пермский край - 20

Новгородская область - 19

Республика Бурятия - 19

Архангельская область - 18

Иркутская область - 18

Алтайский край - 16

Тверская область - 15

Карачаево-Черкесская Республика - 15

Республика Хакасия - 15

Омская область - 15

Томская область - 14

Республика Карелия - 13

Вологодская область - 12

Республика Коми - 11

Амурская область - 11

Еврейская АО - 11

Забайкальский край - 8

Магаданская область - 8

Республика Крым - 8

г. Севастополь - 8

Республика Адыгея - 6

Кемеровская область - 6

Курганская область - 4

Камчатский край - 3

Ненецкий АО - 1

Удмуртская Республика - 1

Республика Алтай - 1

Республика Тыва - 1

Таким образом, с начала эпидемии в России зафиксировано 187 859 случая инфицирования во всех субъектах России. Из них выздоровели 26 608 человек, скончались 1 723.

Фото: pixabay.com