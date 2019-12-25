  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
Сегодня, 10:23
2953
MShaffter

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

0 0

Всего за сутки в России коронавирус подтвердили у 10 699 человек в 83 регионах.

За сутки коронавирус выявили у 10 699 человек в 83 регионах России.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за прошедшие сутки по состоянию на утро четверга 8 мая в России коронавирус  COVID-19  выявлен у 10 699 человек в 83 регионах России. По-прежнему лидирует Москва, там за сутки выявили 5846 случаев инфицирования коронавирусом.

По остальным регионам новые случаи распределены следующим образом:

Московская область - 918
 Санкт-Петербург - 375
 Нижегородская область - 276
 Свердловская область - 155
 Краснодарский край - 99
 Республика Дагестан - 96
 Республика Северная Осетия - 94
 Ленинградская область - 91
 Тульская область - 90
 Республика Башкортостан - 89
 Тамбовская область - 85
 Республика Татарстан - 83
 Кабардино-Балкарская Республика - 81
 Волгоградская область - 80
 Ростовская область - 80
 Рязанская область - 79
 Калужская область - 78
 Ульяновская область - 76
 Саратовская область - 74
 Новосибирская область - 73
 Брянская область - 72
 Курская область - 71
 Чувашская Республика - 68
 Самарская область - 59
 Ивановская область - 58
 Орловская область - 58
 Ярославская область - 58
 Смоленская область - 56
 Ставропольский край - 56
 Республика Саха (Якутия) - 52
 Мурманская область - 50
 Липецкая область - 49
 Оренбургская область - 49
 Владимирская область - 45
 Пензенская область - 43
 Челябинская область - 42
 Республика Ингушетия - 41
 Астраханская область - 40
 Хабаровский край - 40
 Белгородская область - 39
 Калининградская область - 38
 Республика Мордовия - 37
 Ямало-Ненецкий АО - 36
 Приморский край - 36
 Воронежская область - 35
 Кировская область - 32
 Ханты-Мансийский АО - 32
 Чеченская Республика - 31
 Республика Марий Эл - 31
 Красноярский край - 31
 Псковская область - 27
 Республика Калмыкия - 26
 Тюменская область - 24
 Костромская область - 22
 Пермский край - 20
 Новгородская область - 19
 Республика Бурятия - 19
 Архангельская область - 18
 Иркутская область - 18
 Алтайский край - 16
 Тверская область - 15
 Карачаево-Черкесская Республика - 15
 Республика Хакасия - 15
 Омская область - 15
 Томская область - 14
 Республика Карелия - 13
 Вологодская область - 12
 Республика Коми - 11
 Амурская область - 11
 Еврейская АО - 11
 Забайкальский край - 8
 Магаданская область - 8
 Республика Крым - 8
 г. Севастополь - 8
 Республика Адыгея - 6
 Кемеровская область - 6
 Курганская область - 4
 Камчатский край - 3
Ненецкий АО - 1
Удмуртская Республика - 1
 Республика Алтай - 1
Республика Тыва - 1

Таким образом, с начала эпидемии в России зафиксировано 187 859 случая инфицирования во всех субъектах России. Из них выздоровели 26 608 человек, скончались 1 723.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус в регионах, коронавирус в россии, новости россии, статистика по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии