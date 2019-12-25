В Новосибирской области коронавирус выявили еще у 73 человек

С начала эпидемии в регионе нарастающим итогом 949 случаев заражения COVID-19.

В Новосибирской области выявлено еще 73 человека с коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Новосибирской области сообщил о еще 73 инфицированных COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии в регионе 949 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Из них 262 уже полностью вылечились, 12 человек скончались.

На утро 8 мая в регионе 54 человека в тяжелом состоянии в реанимации, 20 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

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