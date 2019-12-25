В Костромской области коронавирус выявили еще у 22 человек

В Костромской области количество инфицированных увеличилось на 22 человека.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщил о 22 новых случаях инфицирования COVID-19. Список районов области, где выявлен коронавирус пополнился Парфеньевским районом, там выявили сразу 3 человека с коронавирусом.
Шарья - 6 человек
Нерехта и Нерехтский район - 5 человек
Кострома - 3 человека
Мантурово - 1 человек
Приезжие из других регионов - 4 человека. Уточняется, что эти граждане приехали в Костромскую область по служебной необходимости.
Таким образом, в регионе с начала эпидемии 333 случая инфицирования. Из них 85 человек выписаны по выздоровлению, 3 человека скончались. На утро 8 мая в стационарах находится 52 человека. Состояние 8 человек тяжелое, 1 человек находится на аппарате ИВЛ.
Оперштаб сообщает, что основные случаи инфицирования происходят от контакта с близкими, друзьями и родственниками людей, которые нарушили режим самоизоляции, приехав из других регионов страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.
Сегодня ранее: В Новосибирской области выявили 73 случая коронавируса за сутки.
Фото: pixabay.com
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