В Костромской области коронавирус выявили еще у 22 человек

С начала эпидемии в области инфицированы 333 человека, из них 85 человек выздоровели и 3 скончались.

В Костромской области количество инфицированных увеличилось на 22 человека.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщил о 22 новых случаях инфицирования COVID-19. Список районов области, где выявлен коронавирус пополнился Парфеньевским районом, там выявили сразу 3 человека с коронавирусом.

Шарья - 6 человек

Нерехта и Нерехтский район - 5 человек

Кострома - 3 человека

Мантурово - 1 человек

Приезжие из других регионов - 4 человека. Уточняется, что эти граждане приехали в Костромскую область по служебной необходимости.

Таким образом, в регионе с начала эпидемии 333 случая инфицирования. Из них 85 человек выписаны по выздоровлению, 3 человека скончались. На утро 8 мая в стационарах находится 52 человека. Состояние 8 человек тяжелое, 1 человек находится на аппарате ИВЛ.

Оперштаб сообщает, что основные случаи инфицирования происходят от контакта с близкими, друзьями и родственниками людей, которые нарушили режим самоизоляции, приехав из других регионов страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

Сегодня ранее: В Новосибирской области выявили 73 случая коронавируса за сутки.

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