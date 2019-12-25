Число инфицированных COVID-19 в Саратовской области увеличилось до 950 человек

За сутки коронавирус выявили у 74 человек.

В Саратовской области количество инфицированных с начала эпидемии 950 человек.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Саратовской области сообщил о еще 74 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. По районам области новые случаи распределены следующим образом:

Саратов — 22 человека,

Ершовский район — 9 человек,

Балаковский район — 6 человек,

Аткарский район — 5 человек,

Татищевский район — 5 человек,

Пугачевский район — 4 человека,

Ртищевский район — 3 человека,

Новоузенский район — 3 человека,

Новобурасский район — 3 человека,

Саратовский район — 3 человека,

Советский район — 2 человека,

Петровский район — 2 человека,

Озинский район — 2 человека,

Турковский район — 2 человека,

Вольский район — 1 человек,

Краснокутский район — 1 человек,

Лысогорский район — 1 человек.

Таким образом, с начала эпидемии в регионе нарастающим итогом 950 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Из них 196 человек выздоровели (39 за сутки).

Ранее: В Костромской области выявлено 22 случая инфицирования коронавирусом

Фото: Piter.TV