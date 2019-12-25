Число инфицированных COVID-19 в Саратовской области увеличилось до 950 человек

В Саратовской области количество инфицированных с начала эпидемии 950 человек.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Саратовской области сообщил о еще 74 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. По районам области новые случаи распределены следующим образом:
Саратов — 22 человека,
Ершовский район — 9 человек,
Балаковский район — 6 человек,
Аткарский район — 5 человек,
Татищевский район — 5 человек,
Пугачевский район — 4 человека,
Ртищевский район — 3 человека,
Новоузенский район — 3 человека,
Новобурасский район — 3 человека,
Саратовский район — 3 человека,
Советский район — 2 человека,
Петровский район — 2 человека,
Озинский район — 2 человека,
Турковский район — 2 человека,
Вольский район — 1 человек,
Краснокутский район — 1 человек,
Лысогорский район — 1 человек.
Таким образом, с начала эпидемии в регионе нарастающим итогом 950 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Из них 196 человек выздоровели (39 за сутки).
Ранее: В Костромской области выявлено 22 случая инфицирования коронавирусом
Фото: Piter.TV
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