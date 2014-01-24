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За сутки первую прививку сделали более 14 тыс. петербуржцев
Сегодня, 12:09
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За сутки первую прививку сделали более 14 тыс. петербуржцев

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В Петербурге остается 566 199 комплектов доз вакцины.

За последние сутки первую прививку (без учета "Спутник Лайт") поставили 14 715 петербуржцев, сообщили в Смольном в среду, 17 ноября.

Цикл вакцинации закончили 13 476 человек. Всего с начала прививочной кампании прививку сделали 2 038 860 жителей Петербурга. На данный момент в городе осталось 566 199 комплектов доз вакцины.

Напомним, в городе работают 177 пунктов вакцинации, 61 лаборатория осуществляет ПЦР диагностику на коронавирус. В Смольном отметили, что за последние сутки было сделано 28 458 ПЦР-тестов.

За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 2 793 человека.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург, прививка
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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