За сутки первую прививку сделали более 14 тыс. петербуржцев

В Петербурге остается 566 199 комплектов доз вакцины.

За последние сутки первую прививку (без учета "Спутник Лайт") поставили 14 715 петербуржцев, сообщили в Смольном в среду, 17 ноября.

Цикл вакцинации закончили 13 476 человек. Всего с начала прививочной кампании прививку сделали 2 038 860 жителей Петербурга. На данный момент в городе осталось 566 199 комплектов доз вакцины.

Напомним, в городе работают 177 пунктов вакцинации, 61 лаборатория осуществляет ПЦР диагностику на коронавирус. В Смольном отметили, что за последние сутки было сделано 28 458 ПЦР-тестов.

За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 2 793 человека.

Фото: Piter.tv