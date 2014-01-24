За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 2 793 человека

На лечении в стационарах находятся 7 217 человек.

Днем в среду, 17 ноября, Смольный опубликовал статистику по коронавирусу за последние сутки. Согласно данным, 2 793 человека заболели, 2 573 пациента выздоровели, 84 петербуржца умерли.

В 18 стационарах, принимающих коронавирусных больных, развернуто 9 488 коек, на лечении находятся 7 217 человек, а 42% коек свободны. За последние сутки в стационары поступило 397 человек, выписались – 546 человек. В реанимации находятся 692 человека, 334 пациента подключены к ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 38 340 человек, на карантине – 3 982 человека.

Ранее петербуржцам рассказали об ограничениях во время зимних каникул.

Фото: Piter.tv