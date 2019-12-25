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Петербуржцам рассказали об ограничениях во время зимних каникул
Сегодня, 9:44
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали об ограничениях во время зимних каникул

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Таких строгих мер, которые были приняты на длинные ноябрьские выходные, не ожидается.

Власти Петербурга рассказали об ограничениях в период зимних каникул. Горожан и гостей города предупредили, что антиковидные меры будут действовать, однако не такие жесткие, какие были на длинные ноябрьские выходные. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова вице-губернатора Максима Соколова.

Он заявил, что ожидания на зимние каникулы лучше, чем на осенние. Серьезных ограничений и локдауна не ожидается. Однако многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе. А пока в городе активно идет подготовка к проведению новогодних мероприятий. В частности, Северную столицу начали украшать праздничными огнями, где-то уже появились искусственные ели.

Фото: pixabay.com

Теги: новый год, ограничения
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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