За сутки чуть более 2 тысяч петербуржцев вакцинировались от COVID-19

Запас вакцины в городе составляет 895 945 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 5 октября. Согласно документу, в городе за сутки привились чуть более 2 000 человек.

За прошедшие сутки первично привились 649 человек, вторично вакцинировались 1 366 горожан. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 573 373 человека, 1 699 274 человека полностью завершили цикл вакцинации.

Также, по данным на 4 октября, в городе от коронавируса привились 10 026 иностранных граждан. Однако, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета. Губернатор призывает горожан носить маски, соблюдать коронавирусные ограничения и вакцинироваться, чтобы побороть вирус.

Фото: Piter.tv