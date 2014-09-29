За сутки чуть более 2 тысяч петербуржцев вакцинировались от COVID-19

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 5 октября. Согласно документу, в городе за сутки привились чуть более 2 000 человек.
За прошедшие сутки первично привились 649 человек, вторично вакцинировались 1 366 горожан. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 573 373 человека, 1 699 274 человека полностью завершили цикл вакцинации.
Также, по данным на 4 октября, в городе от коронавируса привились 10 026 иностранных граждан. Однако, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета. Губернатор призывает горожан носить маски, соблюдать коронавирусные ограничения и вакцинироваться, чтобы побороть вирус.
Фото: Piter.tv
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