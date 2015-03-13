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В Петербурге от COVID-19 вакцинировались более 10 тысяч иностранцев
Сегодня, 22:09
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В Петербурге от COVID-19 вакцинировались более 10 тысяч иностранцев

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В городе 1 697 908 человек полностью завершили цикл вакцинации.

В Петербурге от коронавируса привились 10 026 иностранных граждан. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению. 

На сегодня в городе первично привились 1 572 724 человека, а 1 697 908 человек полностью завершили цикл вакцинации. Однако, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета. Губернатор призывает горожан носить маски, соблюдать коронавирусные ограничения и вакцинироваться, чтобы побороть вирус. 

Напомним, в Петербурге увеличили план вакцинации от COVID-19 до 3,5 млн человек. Необходимо привить от коронавируса 65% населения.

Фото: pexels.com

Теги: вакцинация, иностранцы, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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