В Петербурге от COVID-19 вакцинировались более 10 тысяч иностранцев

В городе 1 697 908 человек полностью завершили цикл вакцинации.

В Петербурге от коронавируса привились 10 026 иностранных граждан. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

На сегодня в городе первично привились 1 572 724 человека, а 1 697 908 человек полностью завершили цикл вакцинации. Однако, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета. Губернатор призывает горожан носить маски, соблюдать коронавирусные ограничения и вакцинироваться, чтобы побороть вирус.

Напомним, в Петербурге увеличили план вакцинации от COVID-19 до 3,5 млн человек. Необходимо привить от коронавируса 65% населения.

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