За сутки от коронавируса вакцинировались более 20 тысяч петербуржцев

Запас вакцины в городе составляет 810 287 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 22 октября. Согласно документу, в городе за сутки привились более 20 тысяч петербуржцев.

За прошедшие сутки первично привились 7 910 человек, вторично вакцинировались 12 210 горожан. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 640 443 человека, 1 823 239 человек полностью завершили цикл вакцинации.

В настоящее время в городе работают 174 стационарных пунктов вакцинации и 41 мобильных. В ближайшее время в двух торговых центрах – во Фрунзенском районе и на проспекте Большевиков откроются новые пункты вакцинации.Также пункты могут появиться в почтовых отделениях.

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