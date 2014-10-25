За сутки от COVID-19 привились более 34 тысяч петербуржцев

Всего было сделано 34 401 инъекция.

За сутки от коронавируса привились более 34 тысяч петербуржцев. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Первично от ковида привились 16 793 человека. Всего было сделано 34 401 инъекция. Ранее Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 23 ноября. Согласно документу, всего в Петербурге первично привились 2 003 983 человека (без учета "Спутника Лайт"), а 2 113 775 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Сегодня в Петербурге открыто 177 пунктов вакцинации, а также работают 47 мобильных пунктов. Ещё два пункта откроются на Московском и Ладожском вокзалах.

Фото: pexel.com