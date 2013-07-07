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На Московском и Ладожском вокзалах откроют пункты вакцинации
Сегодня, 19:45
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На Московском и Ладожском вокзалах откроют пункты вакцинации

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Для горожан будет доступен препарат "Спутник Лайт".

Единый медицинский центр откроет пункты вакцинации на Московском и Ладожском вокзалах в Петербурге. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе холдинга "Бронка Групп", в который входит медучреждение. 

Пункт вакцинации на Московском вокзале открылся 23 ноября, на Ладожском вокзале открытие состоится 27 ноября. Для горожан будет доступен препарат "Спутник Лайт".

Медицинские кабинеты будут работать ежедневно: в будние дни с 9 до 21, в выходные – с 9 до 18. Записаться на вакцинацию можно будет через горячую линию или сайт центра. 

Привиться от коронавируса смогут жители Петербурга и области, других регионов, а также нерезиденты РФ. Вакцинация платная (от 2350 рублей), в стоимость входит осмотр терапевта и вакцинация.

Ранее мы писали, что в Петербург поступили вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".

Фото: Piter.TV

Теги: ладожский вокзал, московский вокзал, пункты вакцинации
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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