На Московском и Ладожском вокзалах откроют пункты вакцинации

Для горожан будет доступен препарат "Спутник Лайт".

Единый медицинский центр откроет пункты вакцинации на Московском и Ладожском вокзалах в Петербурге. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе холдинга "Бронка Групп", в который входит медучреждение.

Пункт вакцинации на Московском вокзале открылся 23 ноября, на Ладожском вокзале открытие состоится 27 ноября. Для горожан будет доступен препарат "Спутник Лайт".

Медицинские кабинеты будут работать ежедневно: в будние дни с 9 до 21, в выходные – с 9 до 18. Записаться на вакцинацию можно будет через горячую линию или сайт центра.

Привиться от коронавируса смогут жители Петербурга и области, других регионов, а также нерезиденты РФ. Вакцинация платная (от 2350 рублей), в стоимость входит осмотр терапевта и вакцинация.

Ранее мы писали, что в Петербург поступили вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".

Фото: Piter.TV