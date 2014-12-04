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В Петербург поступили вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона"
Сегодня, 15:17
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В Петербург поступили вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона"

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В ближайшие дни вакцины доставят в городские поликлиники. 

На центральную фармацевтическую базу в Петерубрге прибыли новые партии вакцин "КовиВак" (1800 комплектов доз) и "ЭпиВакКорона" (2475 комплектов по пять доз во флаконе). Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. В ближайшие дни вакцины доставят в городские поликлиники. 

Напомним, препарат "КовиВак" рекомендован лицам в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцину "ЭпиВакКорона" рекомендуют горожанам старше 18 лет. Беременным и кормящим женщинам препарат противопоказан. 

Ранее Piter.TV подробно рассказал, куда можно улететь россиянам, привитым отечественными вакцинами

Фото: pexels.com

Теги: вакцины, ковивак, эпиваккорона
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Новости СПб,

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