Виктор Фисенко призвал население России прививаться.

Вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России. Соответствующее заявление в рамках сессии "Лекарственная безопасность - стратегический курс социальной политики Дальнего Восток: вызовы и возможности" на Восточном экономическом форуме сделал заместитель министра профильного ведомства по здравоохранению Виктор Фисенко. Эксперт призвал граждан прививаться перед предстоящим эпидемиологическим сезоном.

У нас во всех регионах есть ковидная вакцина, у нас во все регионы пришла вакцина от гриппа. У нас наступает сезон, поэтому я настоятельно всех призываю вакцинироваться и от ковида, и от гриппа. Виктор Фисенко, замглавы Минздрава РФ

Минздрав: каждый 15-й житель России страдает диабетом.

Фото и видео: Восточный экономический форум