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Вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России

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Виктор Фисенко призвал население России прививаться.

Вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России. Соответствующее заявление в рамках сессии "Лекарственная безопасность - стратегический курс социальной политики Дальнего Восток: вызовы и возможности" на Восточном экономическом форуме сделал заместитель министра профильного ведомства по здравоохранению Виктор Фисенко. Эксперт призвал граждан прививаться перед предстоящим эпидемиологическим сезоном.

У нас во всех регионах есть ковидная вакцина, у нас во все регионы пришла вакцина от гриппа. У нас наступает сезон, поэтому я настоятельно всех призываю вакцинироваться и от ковида, и от гриппа.

Виктор Фисенко, замглавы Минздрава РФ

Минздрав: каждый 15-й житель России страдает диабетом.

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: вакцины, виктор фисенко, минздрав, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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