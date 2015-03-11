Минздрав: каждый 15-й житель России страдает диабетом

В апреле этого года президент России Владимир Путин попросил составить программу по своевременной диагностике сахарного диабета в стране.

В России каждый 15-й житель страны болеет диабетом. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

На сегодняшний день в стране у 10,5 млн человек диагностировали данную болезнь.

По экспертным оценкам, реальное количество больных сахарным диабетом на сегодняшний день составляет около 10,5 миллиона человек. Минздрав РФ

По мнению специалистов, сахарный диабет является одной из самых частых причин инвалидизации.

В апреле этого года президент России Владимир Путин попросил составить программу по своевременной диагностике сахарного диабета в стране.

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