Врач-инфекционист Мескина: COVID-19 может вызвать остающиеся навсегда диабет и фиброз

Доктор объяснила с какими негативными последствиями сталкиваются пациенты после заражения ковидом.

Российский инфекционист Елена Мескина рассказала о том, что COVID-19 может вызвать у пациентов остающиеся навсегда диабет и фиброз. Такие сведения специалист передала в интервью "Вечерней Москве". Она рассказала о формировании патологий, которые не поддаются лечению. Основным подобным последствием, согласно проведенным лабораторным исследованиям", у 15% пациентов стал сахарный диабет первого и второго типов. У 2% из этих 15% диагноз стал прогрессировать из-за заражения ковидом.

То есть в их организме возбудитель уже был, просто ковид дал толчок его раннему проявлению. А у остальных 13 процентов испытуемых он возник впервые, так сказать, дебютировал, как прямое и негативное последствие после болезни. Елена Мескина, инфекционист

Еще одной массовой болезнью после заражения ковидом врач назвала фиброз легких. У части пациентов фиксируется тиреоидит — воспалительное поражение щитовидной железы. Оно может стать хроническим. В перечне возможных других последствия для здоровья медик перечислила воспаление мышц сердца, инфаркты и инсульты.

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