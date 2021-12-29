Инфекционист Малышев спрогнозировал выход на плато по COVID-19 в России

Специалист считает, что Россия выйдет на плато по ковиду примерно через три недели.

Через три недели в России перестанет расти число ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19. Такой прогноз радио Sputnik дал врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, к началу следующего месяца РФ по ковиду выйдет на плато.

По мнению специалиста, число пациенты пациентов в стационарах продолжит расти еще в течение нескольких недель, затем последует прекращение роста заболеваемости и, как следствие, улучшение эпидемиологической ситуации.

Я думаю, что еще три-четыре недели продлится такая ситуация. Потом выйдем на плато и будет легче <…> Плато – это когда сколько заболело [за сутки], столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Николай Малышев, врач-инфекционист

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что на текущей неделе Россия может пройти пик заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон", а к концу февраля ожидается значительное снижение числа новых случаев COVID-19.

Фото: Piter.tv