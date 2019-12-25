В Петербурге 2 млн человек первично привились от коронавируса

2 113 775 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 23 ноября. Согласно документу, чуть более 2 млн человек первично привились от коронавируса.

За прошедшие сутки первично привились 6 143 человека, вторично вакцинировались 4 885 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 2 003 983 человека (без учета "Спутника Лайт"), а 2 113 775 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Смольный особое внимание уделяет пожилым гражданам и людям, имеющим хронические заболевания. Ранее врачи из Петербурга рассказали, почему людям с хроническими заболеваниями нужно вакцинироваться. Также Правительство Петербурга рассмотрит вопрос о финансовом поощрении людей старшего возраста за вакцинацию.

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