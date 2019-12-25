Правительство Петербурга рассмотрит вопрос о финансовом поощрении людей старшего возраста за вакцинацию

Половина жителей Петербурга старше 60 лет уже вакцинировались.

В Петербурге рассмотрят вопрос о поощрении людей старшего возраста, которые готовы пройти вакцинацию. Об этом на заседании правительства 23 ноября сообщила врио председателя комитета по социальной политике Елена Фидрикова, передал корреспондент Piter.TV.

По данным комитета, сейчас вакцинацию против COVID-19 прошли 55% жителей Петербурга старше 60 лет. Если за вакцинацию введут материальное поощрение, на эти цели нужно будет предусмотреть средства из бюджета. Выплаты могут быть приурочены к памятным датам, связанным с Великой Отечественной войной.

После Фидриковой с докладом выступал председатель комздрава Дмитрий Лисовец. Он сообщил о том, что вакцинацию из группы риска старше 60 лет прошли 50,5%.

Ранее в Смольном рассказали, как убеждают пожилых людей сделать прививку.

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Фото: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга