В Смольном рассказали, как убеждают пожилых людей сделать прививку

Пенсионерам готовы предоставить место вне очереди.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга рассказал, как власти убеждают пожилых людей вакцинироваться. По словам Дмитрия Лисовца, решили действовать индивидуально.

Речь идет о тех жителях города, которые не работают. Пожилым гражданам звонят из поликлиники и предлагают вакцинироваться. Людям старше 60 лет, которые хотят сделать прививку, стараются предоставить место вне очереди. Чиновник отметил, что рост привитых людей старшего возраста составил 20%.

Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Петербурга Сусанна Харит отметила: важно, чтобы в необходимости вакцинации были убеждены члены семьи. Она знает случаи, когда люди среднего возраста отговаривали своих пожилых людей делать прививку. Эксперт привела в пример историю ее знакомых. Дети сказали родственнице не делать прививку, так как она живет в Ленобласти и почти изолирована от людей. В итоге пенсионерка заболела. Все закончилось очень печальным исходом.

Напомним, в Петербурге 9 ноября ввели обязательную вакцинацию среди граждан старше 60 лет.

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

