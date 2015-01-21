Макрон: вакцинация от коронавируса может стать обязательной

Во Франции напомнили, что сейчас ковид все больше распространяется среди детей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что в будущем вакцинация от коронавируса может стать обязательной. Такой позицией лидер страны поделился с местными журналистами в эфире телеканала TF1. Он подчеркнул, что пока что данная процедура для детей, которым от 5 до 11 лет, остается на усмотрение родителей.

Мы почти подошли к моменту обязательной вакцинации, когда более 90% тех, кто должен быть привит, уже привиты. Вполне вероятно, что мы перейдем к регулярной ревакцинации. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик объяснил прессе, что существует гипотетическая вероятность включения прививки от ковида в перечень обязательных. Он призвал специалистов необходимо будет следить за эпидемиологической ситуацией в ближайшие недели. Сейчас же медики говорят о том, что инфекция активно распространяется среди несовершеннолетних пациентов. Макрон видит необходимость информировать родителей о существующей угрозе для детей. При этом у данной категории граждан фиксируется низкая вероятность протекания вируса в тяжелой форме.

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Фото: YouTube / Élysée