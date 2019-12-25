Макрон: Евросоюз не посягает на суверенитет Венгрии

Франция обсудит европейские ценности в Будапеште.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз не посягает на суверенитет Венгрии. Такое заявление глава государства сделал на брифинге во время рабочего визита в Будапешт. Его выступление транслировалось в Twitter-аккаунте Елисейского дворца. Политик заметил, что ЕС планирует при этом добиваться уважения общеевропейских ценностей среди всех участников соглашения.

Роль ЕС не заключается в том, чтобы пытаться подменить суверенитет Венгрии. Мы должны продвигать повестку дня Европейского союза, но это невозможно сделать, если мы стали бы исключать из наших дискуссий тех или иных участников. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Представитель Парижа заявил о заинтересованности в прогрессе в решении миграционной проблемы, климатическим изменениям и энергетическому досье региона, а также в обсуждениях оборонной концепции, макроэкономики. Данные вопросы будут подниматься на двустороннем саммите Франция-Венгрия, а также Вышеградском формате. При этом на данный момент Макрон не поднимал вопрос поставок вооружений Будапешту.

Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе.

Фото: YouTube / Élysée