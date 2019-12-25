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Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе
Сегодня, 21:25
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Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе

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Макрон рассчитывает на перезапуск нормандского формата. Он уверен, что переговоры с Россией позволят "выстроить новое решение и процесс, который защитит суверенитет Украины, восстановит порядок в регионе и стабильность всего континента".

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен пообщаться с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции в четверг, 9 декабря.

Главной темой разговора станет ситуация в Донбассе. Евросоюз будет "поддерживать Украину в обеспечении ее безопасности". После этого акцент будет сделан на мирном урегулировании ситуации в регионе. Как рассказал Макрон, они встретятся с Зеленским в среду. Затем французский лидер проведет переговоры с Путиным. Макрон рассчитывает на перезапуск нормандского формата. Он уверен, что переговоры с Россией позволят "выстроить новое решение и процесс, который защитит суверенитет Украины, восстановит порядок в регионе и стабильность всего континента".

Ранее мы сообщили, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса зашли в тупик.

Фото:  YouTube / The Telegraph

Теги: зеленский, макрон, переговоры, путин
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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