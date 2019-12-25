Каролина Эдтштадлер объяснила причины отмены данного условия.

Австрия приостанавливает действие обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом журналистам на брифинге сообщила министр по вопросам Европы и конституции Каролина Эдтштадлер. Она напомнила, что документ функционировал по стране с февраля 2022 года. В настоящее время местная специальная экспертная комиссия при правительстве рекомендовала властям отказаться от работы данной санитарной меры. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в республике.

По итогам консультаций с министром здравоохранения мы пришли к решению последовать предложению комиссии и в соответствии с этим приостановить обязательную вакцинацию. Каролина Эдтштадлер, австрийский министр по делам Европы

Чиновница рассказала, что приостановка действия соответствующего закона была изначально предусмотрена записанными в тексте документа положениями. Из-за распространения альтернативных мутаций коронавирусной инфекции реализация обязательной вакцинации считается неоправданным вмешательством в основные права человека.

Австрия снимет почти все ограничения по коронавирусу.

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