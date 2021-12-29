Австрия снимет почти все ограничения по коронавирусу

Власти страны уточнили требования к гражданам по эпидемиологических мерам.

Австрия снимет почти все ограничения по коронавирусной инфекции. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами 16 февраля рассказал канцлер страны Карл Нехаммер. По словам чиновника, отмена антиковидных мер будет действовать во всех сферах вместо правила 2П (привит или переболел) с 19 числа. Речь идет о том, что невакцинирванные граждане смогут находиться в общественных местах при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на ковид или тест на антиген к ковиду.

С 5 марта отменяется большая часть ограничений, которые так осложняли жизнь людям. Больше не будет установленного часа закрытия ресторанов, ночные заведения смогут снова открыться. Станет возможным проводить мероприятия без ограничений. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Глава местного Минздрава Вольфганг Мюкштайн заметил, что эти нововведения не должны говорить австрийцам о том, что то больше не будет никаких требований к посещению общественных мести необходимости в предоставлении "зеленого паспорта".

В Австрии объявили о введении лотереи за вакцинацию от ковида в виде купонов на €500.

Фото и видео: Facebook / Karl Nehammer

