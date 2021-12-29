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Противники обязательной вакцинации вышли на акцию протеста в Вашингтоне

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По предварительным данным, в мероприятии приняли участие 20 тысяч человек.

Несколько тысяч противников обязательной вакцинации от коронавируса вышли на акцию протеста в историческом центре Вашингтона. Об этом пишет издание Washington Post.

Мероприятие состоялось на аллее рядом с мемориалом Линкольну. Многие участники не имели при себе средств индивидуальной защиты. Некоторые протестующие несли в руках плакаты с призывом отправить президента Соединенных Штатов Джо Байдена в отставку.

Участники протестов критиковали решение властей Вашингтона об обязательной вакцинации от COVID-19 и ношении масок. 

По предварительным данным, в протестной акции приняли участие 20 тысяч человек. Информации о задержаниях нет. 

Ранее в Брюсселе антиковидные протесты завершились беспорядками.

Видео: YouTube / AFP News Agency

Теги: акция протеста, вашингтон, обязательная вакцинация, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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