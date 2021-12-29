В Брюсселе антиковидные протесты завершились беспорядками

В протестных мероприятиях приняли участие около 50 тысяч человек.

Общеевропейская манифестация против ограничительных мер против COVID-19 в Брюсселе завершилась беспорядками. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение управления полиции центральной зоны города.

В протестных мероприятиях приняли участие около 50 тысяч человек. После них участники начали жечь машины и мусорные баки, а также крушить витрины магазинов и бить стекла здания института ЕС. Не обошлось и без столкновения со стражами правопорядка.

В результате погромов пострадали не менее 15 человек, включая троих полицейских. Около 60 человек подверглись административному аресту, еще десятерых задержали "в судебном порядке".

Ранее во Франции на акцию протеста против COVID-пропусков вышли почти 40 тысяч человек.

Видео: Youtube/Bloomberg Quicktake: Now