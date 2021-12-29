На акцию протеста против COVID-пропусков во Франции вышли почти 40 тысяч человек

В Париже вышли на улицы более пяти тысяч человек.

Во Франции прошли акции протеста против принудительной вакцинации и введения вакцинных пропусков. Об этом пишет агентство AFP, ссылаясь на заявление МВД страны.

В мероприятиях, которые прошли накануне по всей Франции, приняли участие 38 тысяч противников принудительной вакцинации. В столице государства протестовали более пяти тысяч человек. Самая массовая акция за пределами Парижа состоялась в Марселе. Там на улицы вышли около одной тысячи французов.

В ведомстве отметили, большинство акций протеста прошли мирно. Однако, в Перпиньяне, два чиновника сообщили, что на них напали несколько противников принудительной вакцинации

Напомним, 16 января парламент Франции одобрил законопроект о введении с 24 января вакцинных пропусков для посещения заведений культуры, общепита, и других общественных мест в отношении некоторых категорий лиц. Несколько сенаторов усомнились в том, что данные меры соответствуют конституционным нормам.

По состоянию на 22 января во Франции за сутки было зарегистрировано почти 390 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Более половины из них приходится на штамм "омикрон".

Ранее мы сообщали, что в Петербурге "омикрон"-штамм обнаружили у более 1000 человек.

Видео: Youtube/Revolution In The Streets