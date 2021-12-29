В Петербурге "омикрон"-штамм выявили у более 1000 человек

Только за сутки новый штамм коронавируса обнаружен 178 человек.

По данным на 21 января, в Петербурге "омикрон"-штамм выявлен у 1008 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора

"Омикрон" в том числе обнаружен у 74 человек, прибывших в Россию из Доминиканы, ОАЭ, Великобритании, Египта, Франции, Испании и Сербии: 42 студента, 12 туристов и 20 петербуржцев. В настоящее время заболевшие изолированы в инфекционные стационары.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом, в то числе новым штаммом, в Петербурге приостановили диспансеризацию и оказание плановой медпомощи. Ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто говорил о том, что при росте заболевших придется перепрофилировать стационары. Без плановой помощи останутся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, эндокринными заболеваниями.

Фото: Piter.TV