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В Петербурге "омикрон"-штамм выявили у более 1000 человек
Сегодня, 15:18
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В Петербурге "омикрон"-штамм выявили у более 1000 человек

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Только за сутки новый штамм коронавируса обнаружен 178 человек.

По данным на 21 января, в Петербурге "омикрон"-штамм выявлен у 1008 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора

"Омикрон" в том числе обнаружен у 74 человек, прибывших в Россию из Доминиканы, ОАЭ, Великобритании, Египта, Франции, Испании и Сербии: 42 студента, 12 туристов и 20 петербуржцев. В настоящее время заболевшие изолированы в инфекционные стационары. 

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом, в то числе новым штаммом, в Петербурге приостановили диспансеризацию и оказание плановой медпомощи. Ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто говорил о том, что при росте заболевших придется перепрофилировать стационары. Без плановой помощи останутся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, эндокринными заболеваниями.

Фото: Piter.TV

 

Теги: коронавирус, омикрон, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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