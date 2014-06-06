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За сутки коронавирусом заболели почти 3,5 тысячи петербуржцев
Сегодня, 16:36
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За сутки коронавирусом заболели почти 3,5 тысячи петербуржцев

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С начала пандемии в городе заболели 701 379 человек.

Петербург оказался на втором месте среди городов России по числу заболевших коронавирусом за сутки – 3452 человека, выздоровели 3417 человек, умерли – 76 человек. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

На первом месте расположилась Москва – 7511 человек, на третьем месте находится Московская область – 2556 человек. По всей стране за сутки заболели 39 849 человек. 

Тем временем в Петербурге ужесточают коронавирусные ограничения. Накануне с 8 ноября ввели новые ковидные ограничения. Также ограничения в Петербурге могут продлить до Нового года.

Фото: Piter.TV

Теги: заболеваемость, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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