За сутки коронавирусом заболели почти 3,5 тысячи петербуржцев

С начала пандемии в городе заболели 701 379 человек.

Петербург оказался на втором месте среди городов России по числу заболевших коронавирусом за сутки – 3452 человека, выздоровели 3417 человек, умерли – 76 человек. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

На первом месте расположилась Москва – 7511 человек, на третьем месте находится Московская область – 2556 человек. По всей стране за сутки заболели 39 849 человек.

Тем временем в Петербурге ужесточают коронавирусные ограничения. Накануне с 8 ноября ввели новые ковидные ограничения. Также ограничения в Петербурге могут продлить до Нового года.

Фото: Piter.TV