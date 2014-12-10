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В Петербурге почти в три раза упало количество заболевших COVID-19 за сутки
Сегодня, 13:49
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В Петербурге почти в три раза упало количество заболевших COVID-19 за сутки

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За время пандемии коронавирусом в Петербурге заболели 575 830 человек. 

В Петербурге почти в три раза упало количество заболевших коронавирусом за сутки – 549 человек, а накануне – 1 318 человек. Выздоровели за сутки 562 человека и не смогли справиться с вирусом 35 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе 30 августа. 

Петербург находится на втором месте по числу заболевших ковидом в сутки. На первом месте по-прежнему расположена Москва – 1424 человека, накануне – 1 444 человека. На третьем месте находится Московская область – 858 заболевших. 

Также за сутки в инфекционные стационары Петербурга госпитализировали 127 человек. Для приема больных с пневмонией и коронавирусом свободны 36,16 % инфекционных коек.

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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