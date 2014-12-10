За сутки в инфекционные стационары Петербурга госпитализировали 127 человек

Всего новых случаев заболевания COVID-19 — 549.

В Петербурге свободны 36,16 % инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Больных принимают 12 городских и 5 федеральных стационаров. За сутки в больницы поступили 127 человек. В реанимации находятся 389 человек. Амбулаторно лечатся около 20 тыс. человек.

За сутки в Петербурге зарегистрировали еще 549 новых заболевших. Показатель значительно упал по сравнению со вчерашней цифрой в 1318. 562 человека выздоровели, 35 скончались.

За сутки от COVID-19 привились более 7 тыс. человек. Всего полный цикл вакцинации прошли 1 476 252 человек.

Ранее стало известно о том, что дети составляют 7-8% от заболевших COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.TV