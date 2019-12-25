Более 1,3 тыс. петербуржцев заболели коронавирусом за минувшие сутки

В Ленобласти инфекцию выявили у 203 человек.

За последние 24 часа 19 286 россиян заразились COVID-19. Почти у 7 процентов пациентов болезнь протекала без симптомов. Об этом сообщили в оперативном штабе 29 августа.

На первом месте по числу заболевших традиционно остается Москва - здесь выявили 1 444 новых случаев. В Петербурге положительный тест на коронавирус получили 1 318 человек. Отметим, что днем ранее эта цифра была выше на 100. На третьей позиции находится Подмосковье, где подхватили недуг 914 жителей. Тем временем в Ленобласти зафиксировали 203 новых случаев COVID-19.

Победить болезнь смогли более 16 тыс. человек. Умерли 797 россиян.

Ранее на Piter.tv: стало известно, какие больницы возвращаются к плановому приёму больных.

Фото: Pexels