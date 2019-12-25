  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За минувшие сутки коронавирус выявили у 1,4 тыс. петербуржцев
Сегодня, 13:11
83
mapero Добавить в Яндекс.Новости

За минувшие сутки коронавирус выявили у 1,4 тыс. петербуржцев

0 0

В России заболели еще 19 тыс. человек.

За прошедшие 24 часа 19 492 россиян заразились COVID-19. Почти 7 процентов больных переносили инфекцию без симптомов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковид 28 августа.

Первое место в печальной статистике традиционно занимает Москва. В столице коронавирус подхватили 1 498 человек. В Петербурге зарегистрировали 1 406 новых случаев заражения. На третьей позиции - Подмосковье, где заболели 849 жителей. В Ленобласти зафиксировали еще 207 случаев инфекции. 

За этот же период времени в стране умерло 799 человек. Победить недуг смогли 19,4 тыс. пациентов. 

Ранее на Piter.tv сообщили, какие больницы возвращаются к плановому приёму больных. 

Фото: Pexels

Теги: коронавирус, пандемия, статистика, число заболевших
Категории: Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии