За минувшие сутки коронавирус выявили у 1,4 тыс. петербуржцев

В России заболели еще 19 тыс. человек.

За прошедшие 24 часа 19 492 россиян заразились COVID-19. Почти 7 процентов больных переносили инфекцию без симптомов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковид 28 августа.

Первое место в печальной статистике традиционно занимает Москва. В столице коронавирус подхватили 1 498 человек. В Петербурге зарегистрировали 1 406 новых случаев заражения. На третьей позиции - Подмосковье, где заболели 849 жителей. В Ленобласти зафиксировали еще 207 случаев инфекции.

За этот же период времени в стране умерло 799 человек. Победить недуг смогли 19,4 тыс. пациентов.

Ранее на Piter.tv сообщили, какие больницы возвращаются к плановому приёму больных.

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