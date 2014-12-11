За сутки цикл вакцинации от COVID-19 закончили почти 4 тысячи петербуржцев

Запас вакцины в городе составляет 613 505 комплектов доз.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 20 сентября. Согласно документу, за сутки в городе полностью привились 3 741 человек, первый же этап вакцинации прошли 1 351 человек.

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 536 151 человек, 1 606 628 человек полностью завершили цикл вакцинации.

За последние сутки в городе выявили 1137 новых случаев заболевания коронавирусом, 179 человек выздоровели и 37 человек ушли из жизни. Уже пятую неделю количество заболевших падает после выходных. По словам губернатора Александра Беглова, эпидемиологическая ситуация в городе контролируемая.

Фото: Piter.tv