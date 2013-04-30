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Губернатор рассказал об эпидемиологической ситуации в Петербурге
Сегодня, 20:38
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Губернатор рассказал об эпидемиологической ситуации в Петербурге

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По его словам, ситуация с ковидом в городе контролируемая.

Губернатор Александр Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в городе контролируемой. Об этом глава Северной столицы заявил в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. 

В настоящее время для коронавирусных больных равернуто 5163 инфекционных койки в 14 стационарах. Свободно их них 24%. В городе работают 59 лабораторий, в которых можно сделать ПЦР-тесты на COVID-19. Сегодня также работают 172 основных и 43 мобильных пунктов вакцинации. На 17 сентября в Петербурге вакцинированы более 1,5 млн человек. 

Однако в Петербурге растет число заболевших COVID-19 за сутки. За последние сутки в городе выявили 1738 новых случая заболевания коронавирусом, 1061 человек выздоровел, 39 человек ушли из жизни. Петербург находится на втором месте по количеству случаев за сутки. 

Фото: Piter.tv

Теги: александр беглов, коронавирус
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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azesinor
Сегодня 21:22

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но пока ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Номер моей кaрты: 5342 5101 4990 8133

Зaрaнее большое человеческое спaсибо.
 

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Плюс
0
Минус
azesinor
Сегодня 21:22

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но пока ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Номер моей кaрты: 5342 5101 4990 8133

Зaрaнее большое человеческое спaсибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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