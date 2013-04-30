Губернатор рассказал об эпидемиологической ситуации в Петербурге

По его словам, ситуация с ковидом в городе контролируемая.

Губернатор Александр Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в городе контролируемой. Об этом глава Северной столицы заявил в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время для коронавирусных больных равернуто 5163 инфекционных койки в 14 стационарах. Свободно их них 24%. В городе работают 59 лабораторий, в которых можно сделать ПЦР-тесты на COVID-19. Сегодня также работают 172 основных и 43 мобильных пунктов вакцинации. На 17 сентября в Петербурге вакцинированы более 1,5 млн человек.

Однако в Петербурге растет число заболевших COVID-19 за сутки. За последние сутки в городе выявили 1738 новых случая заболевания коронавирусом, 1061 человек выздоровел, 39 человек ушли из жизни. Петербург находится на втором месте по количеству случаев за сутки.

Фото: Piter.tv