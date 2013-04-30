Губернатор Александр Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в городе контролируемой. Об этом глава Северной столицы заявил в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.
В настоящее время для коронавирусных больных равернуто 5163 инфекционных койки в 14 стационарах. Свободно их них 24%. В городе работают 59 лабораторий, в которых можно сделать ПЦР-тесты на COVID-19. Сегодня также работают 172 основных и 43 мобильных пунктов вакцинации. На 17 сентября в Петербурге вакцинированы более 1,5 млн человек.
Однако в Петербурге растет число заболевших COVID-19 за сутки. За последние сутки в городе выявили 1738 новых случая заболевания коронавирусом, 1061 человек выздоровел, 39 человек ушли из жизни. Петербург находится на втором месте по количеству случаев за сутки.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.
Сейчaс ищу любую рaботу, но пока ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.
Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!
Номер моей кaрты: 5342 5101 4990 8133
Зaрaнее большое человеческое спaсибо.
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.
Сейчaс ищу любую рaботу, но пока ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.
Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!
Номер моей кaрты: 5342 5101 4990 8133
Зaрaнее большое человеческое спaсибо.