В Петербурге растет число заболевших COVID-19 за сутки

Уровень госпитализации останется на высоком уровне.

За последние сутки в Петербурге выявили 1738 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 1653. Данные представлены на сайте стопкоронавирус.рф.

1061 человек выздоровел, 39 человек ушли из жизни. Петербург находится на втором месте по количеству случаев за сутки.

Всего в России за сутки зарегистрировали за последние сутки 19 905 случаев заболевания, 16 619 человек были выписаны по выздоровлению, 791 человек скончался.

По данным пресс-службы Смольного, за последние сутки в инфекционные стационары Петербурга поступило 333 человека, выписано — 263.

В Петербурге свободны 22,6% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом. Больных принимают 11 городских и 3 федеральных стационаров. В реанимации находятся 410 человек. Амбулаторно лечатся 19 тыс. человек.

Накануне стало известно о том, что в Петербурге почти 50 школьных классов ушли на дистанционное обучение.

Фото: Piter.TV