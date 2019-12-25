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В Петербурге почти 50 школьных классов ушли на дистанционное обучение
Сегодня, 16:54
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В Петербурге почти 50 школьных классов ушли на дистанционное обучение

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За сутки количество классов на "удаленке" возросло на 11.

В Петербурге начала расти заболеваемость ОРВИ среди школьников. На дистанционном обучении находятся 49 классов из 32 школ. Об этом 16-го сентября в комитете по образованию города рассказали "КП-Петербург".

По данным ведомства, причиной "удаленки" стало в основном ОРВИ. За сутки на дистанционное обучение перевели 11 классов. 

Еще 3 дня назад удаленно обучались всего 17 классов в 15 школах. 

По данным петербургского Роспотребнадзора, дети составляют небольшой процент от всех заболевших коронавирусом: в среднем 7-8%. 

Фото: комитет по образованию Петербурга

Теги: дистанционное обучение, карантин, школьники
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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