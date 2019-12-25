В Петербурге почти 50 школьных классов ушли на дистанционное обучение

За сутки количество классов на "удаленке" возросло на 11.

В Петербурге начала расти заболеваемость ОРВИ среди школьников. На дистанционном обучении находятся 49 классов из 32 школ. Об этом 16-го сентября в комитете по образованию города рассказали "КП-Петербург".

По данным ведомства, причиной "удаленки" стало в основном ОРВИ. За сутки на дистанционное обучение перевели 11 классов.

Еще 3 дня назад удаленно обучались всего 17 классов в 15 школах.

По данным петербургского Роспотребнадзора, дети составляют небольшой процент от всех заболевших коронавирусом: в среднем 7-8%.

Фото: комитет по образованию Петербурга