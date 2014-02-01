В Петербурге ученики 15 школ ушли на дистанционку из-за ковида и ОРВИ

По данным на 13 сентября, в городе заболели 336 детей.

По данным на 13 сентября, в Петербурге 17 классов в 15 школах перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. Заболели 336 детей. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию.

В среду, 8 сентября, стало известно, что в школах из-за болезни отсутствуют 181 ребенок (0,03% от общего количества обучающихся) и 110 сотрудников (0,25 % от общего количества сотрудников). В комитете по здравоохранению рассказали, что после начала нового учебного года в среднем в больницы города попадают 10-15 детей с ковидом.

Ранее вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19.

Фото: Piter.tv