В Сестрорецке 15 классов школы перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

Коронавирус был выявлен у двух человек из педагогического состава.

В четверг, 15 октября, стало известно от ом, что в Сестрорецке школьников перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на директора учреждения Елену Лагутину.

Как оказалось, в школе № 545 Сестрорецка на дистанционное обучение перешли сразу 15 классов. Обучаться из дома будут ученики с 5-го по 10-й класс. Причиной перевода стало большое число школьников, которые контактировали с заболевшими COVID-19.

Отмечается, что коронавирусом заболели два человека из педагогического состава.

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Фото:Piter.TV