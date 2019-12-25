После открытия школ в Петербурге увеличилось число госпитализаций детей с коронавирусом

В среднем за сутки в больницы города попадают 10-15 несовершеннолетних с ковидом.

Комитет по здравоохранению Петербурга раскрыл данные по госпитализации детей с коронавирусом в сентябре. По словам специалистов, резкого подъема заболеваемости среди несовершеннолетних не наблюдается. Об этом пишет "Фонтанка".

После начала нового учебного года в среднем в больницы города попадают 10-15 детей с ковидом. В Комздраве не стали раскрывать данные по госпитализации в августе. Однако на спаде второй волны, в январе 2021 года, сообщалось о госпитализации 5-10 несовершеннолетних в сутки.

В Комитете также добавили, что в школах из-за коронавируса и простуды отсутствуют 181 детей и 110 сотрудников. В дистанционном формате занимаются шесть классов в пяти школах. Дома по заявлению родителей обучаются 1032 ребенка.

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