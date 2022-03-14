За сутки ВС России продвинулись на 11 километров

По словам Конашенкова, подразделения вышли на рубеж Водяное, Сладкое, степное, Тарамчук и Славное.

За последние 24 часа вооруженные силы России вышли на рубеж пяти населенных пунктов на Украине. Продвижение составило 11 километров. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Военная спецоперация на Украине продолжается. По словам Конашенкова, подразделения вышли на рубеж Водяное, Сладкое, степное, Тарамчук и Славное. Он подчеркнул, что силы Луганской Народной Республики ведут бои против националистов на северо-восточных окраинах Северодонецка.

Ранее мы сообщили, что Кулеба назвал "загадкой" ситуацию с передачей Киеву истребителей.

Видео: Минобороны России