Кулеба назвал "загадкой" ситуацию с передачей Киеву истребителей

По словам главы внешнеполитического ведомства, у Украины нет времени на "пинг-понговую дипломатию".

Ситуация вокруг возможности предоставления Киеву истребителей – это "дипломатическая загадка". С таким мнением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он попросил страны НАТО оказать поддержку стране. Украина нуждается в самолетах, чтобы спасти жизни людей и прекратить господство России в небе. Кулеба добавил, что Киев продолжит давить на США и партнеров, чтобы они предоставили истребители.

С одной стороны, все готовы это сделать, но ничего не происходит, и мы не получаем самолетов. Это напоминает мне другую игру – в пинг-понг, когда каждая сторона кидает мячик другой стороне и получает его обратно. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По словам главы внешнеполитического ведомства, у Украины нет времени на "пинг-понговую дипломатию". Украинская сторона не ожидает защиты от НАТО, а просит лишь предоставить необходимое оружие.

Напомним, что официальный представитель Белого Дома Джен Псаки говорила, что передача Польшей истребителей Украине стала бы путем к мировой войне.

Ранее мы сообщили, что Захарова прокомментировала высказывание Кулебы о Путине.

Видео: YouTube / Face the Nation