За растрату 5 млн рублей задержан экс-глава "Крымавтотранса"

Подробности дела приводят в ТАСС.

По обвинению в присвоении и растрате правоохранительными органами задержан бывшеий руководитель транспортного госпредприятия "Крымавтотранс". Об этом журналистам сообщили 14 мая в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По предварительной информации, за 10 месяцев директор предприятия незаконно выплатил порядка 5 млн рублей премий себе и топ-менеджерам государственного предприятия, скрыв от крымского Минтранса сведения о фактическом неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии ГУП. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 160-й статье УК РФ (присвоение или растрата).

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Видео: УФСБ по Крыму и Севастополю