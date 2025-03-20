За распыление баллончика на станции "Арбатская" юношу привлекли к ответственности

Хулиган напал на оппонента из-за сделанного в метро замечания.

Дебошир, распыливший содержимое газового баллончика пассажиру московского метрополитена, привлечён к ответственности. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы транспортной полиции. Они пояснили, что преступление ранее было совершено 28-летним уроженцем Смоленской области на платформе станции "Арбатская" на Арбатско-Покровской линии. Причиной хулиганства стал бытовой конфликт, который произошел между группой граждан из-за сделанного замечания.

В ходе выяснения отношений злоумышленник распылил в лицо одного из оппонентов содержимое перцового баллончика, а затем погнался за двумя его приятелями, однако тем удалось убежать. пресс-служба МВД РФ по столице

Затем правонарушитель в компании своего друга скрылся с места происшествия. Позже пострадавший гражданин обратился в медицинское учреждение. Там медики диагностировали паценту реактивный конъюнктивит обоих глаз. За несколько часов сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Мужчина был пойман на станции метро "Алма-Атинская". Сейчас в его отношении ведется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Татарстане ликвидировали сеть узлов связи, которыми пользовались зарубежные телефонные мошенники.

Фото и видео: МВД Медиа