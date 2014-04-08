В Татарстане ликвидировали сеть узлов связи, которыми пользовались зарубежные телефонные мошенники

Молодые люди выполняли задание кураторов из Украины.

В Татарстане российские правоохранительные органы ликвидировали сеть узлов связи, которыми пользовались зарубежные телефонные мошенники. Операция проводилась при содействии ФСБ России по региону. Соответствующее заявление сделала через социальные сети официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что организаторы криминальной схемы предоставляли украинским аферистам возможность обманывать россиян. Из-за границы преступники звонили гражданам нашей страны, а затем под предлогом продления договора с оператором мобильной связи выманивали коды доступа в приложение Государственных услуг. Далее от имени местного населения мошенники оформляли на людей микрокредиты. Для возвращения заемных денежных средств злоумышленники требовали перевести средства на так называемые безопасные счета.

Обслуживание оборудования для подмены телефонных номеров – это не просто легкий заработок. Это соучастие в целой серии преступлений, которые совершены в составе международной организованной группы. Поэтому за такие деяния грозит длительное тюремное заключение. пресс-служба МВД РФ

Оперативная разработка схемы велась оперативниками на протяжении нескольких месяцев. В январе 2025 года полицейские установили, что мобильные телефоны аферистов зарегистрированы на территории Татарстана. Затем были определены места жительства двоих приезжих из других российских регионов, которые прибыли в республику по указанию анонимного куратора. Юноши арендовали квартиры, где установили переданное им оборудование для подмены номеров на российские. Они также обеспечили настройку и замену заблокированных сим-карт пользователей. Согласно предварительным данным, незаконный бизнес организовали двое жителей города Чебоксары.

По указанию зарубежных сообщников они по объявлениям в мессенджере набирали желающих заработать. Также молодые люди приобретали и доставляли оборудование и сим-карты, инструктировали соучастников и переводили вознаграждение. пресс-служба МВД РФ

В ходе обысков полицейские изъяли в общей сложности 12 сим-банков, более 2,7 тысячи сим-карт, компьютерную технику и средства связи. Ведется уголовное дело по статье 159 УК РФ. Оперативники устанавливают личности всех сообщников задержанных лиц, а также потерпевших от действий мошенников.

В Хакасии установлены обстоятельства убийства местной жительницы, произошедшего 24 года назад.

Фото и видео: МВД Медиа