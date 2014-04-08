В Хакасии установлены обстоятельства убийства местной жительницы 24 года назад

Следователи установили причастность знакомого жертвы к гибели 22-летней девушки в 2001 году.

Российские следователи по Красноярскому краю и Хакасии установили обстоятельства убийства местной жительницы, преступление в отношении жертвы в селе Июс Орджоникидзевского района было совершено 24 года назад. Уголоное дело по части 1 статьи 105 УК РФ было возбуждено еще в 2001 году. Известно, что 30 июня в 2001 году правоохранительные органы получили сведения о том, что в жилом доме найдено тело 22-летней владелицы с множественными колото-резанными ранениями.

Несмотря на проведенные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, установить лицо, причастное к убийству женщины, не представилось возможным. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. пресс-служба СК РФ по региону

Позже удалось установить и допросить свидетелей, а также получить сведения о причастности к совершению преступления знакомого погибшей женщины. Алиби, которое мужчина придумал в ночь трагедии, было опровергнуто следственным методом. В результате 51-летнему жителю региона было предъявлено обвинение. К текущему моменту злоумышленник дал признательные показания следователям. В надзорном ведомстве установили, что в день преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Затем он пришел в гости к своей знакомой. Между ним и девушкой произошла ссора. В ходе бытового конфликта гость достал имевшийся при нем нож. Он нанес жертве 19 ударов по различным частям тела. В том числе нападения пришлись на область груди. Мужчину не остановил тот факт, что в соседней комнате спал трехлетний сын погибшей.

После совершенного преступления злоумышленник пошел на водоем, где выбросил нож и сжег свою одежду. Вернувшись домой, он пояснил своей сожительнице, что упал и испортил футболку и брюки. пресс-служба СК РФ по региону

Ранее мужчина отрицал свою причастность к совершенному преступлению. Он упоминал, что в ту ночь находился у себя дома. Эту версию событий подтверждала его сожительница. Дополнительно злоумышленник подговорил знакомого мужчину дать показания о возможной причастности к совершенному преступлению бывшего супруга погибшей девушки.

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Фото и видео: ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии